Подобные погодные условия образовались не только в Киеве. В течение 30 октября туман будет в некоторых областях Украины.

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Где будет туман 30 октября

По прогнозу синоптиков, туман продержится в течение всех суток в большинстве северных, центральных и восточных областей. А видимость на дорогах будет ограничена до 200 – 500 метров.

Туманы продержатся в таких областях:

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская.

Несмотря на особую атмосферу, такие погодные условия могут быть опасными для транспорта. И водителям, и пешеходам стоит быть начеку и проявлять максимальную осторожность.

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Предостережения для водителей

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам: