Допомогли "фантоми": поліцейські знайшли хлопчика, що шукав маму у Києві
Патрульні поліцейські 1 лютого знайшли хлопчика. Він ввечері йшов з Гостомеля до Києва засніженим узбіччям.
Правоохоронці перебували з протилежного боку дороги в автомобілі "фантом". За допомогою спецсигналів вони розвернулися та приїхали до хлопчика.
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Правохоронці знайшли хлопчина, який шукав маму: дивіться відео
Що розповіла дитина
Хлопчик розповів правоохоронцям, що шукає маму. Дитині виявилось 8 років. Він сказав, що мама вже 4 дні не була вдома, а батько перебуває на роботі.
За словами дитини, вдома залишилися старша сестра та молодший брат, а він вирішив знайти маму, бо знає, що вона працює саме у Києві. Хлопчик пройшов у напрямку столиці 4 кілометри.
Хлопчик шукав маму / Фото Нацполіції
Як діяли патрульні
Правоохоронці посадили хлопчика до автомобіля і запропонували їжу, але той відмовився. Тоді патрульні поїхали до київського заводу, де й працює мама дитини.
Дитина в автомобілі патрульних / Фото Нацполіції
Чи знайшли батьків
Охоронці заводу підказали, де працює мати хлопчика, однак на місці її не було. Працівники підприємства допомогли знайти контакти батька. Після цього подружжя приїхало до патрульних і забрало сина.
Надалі за ситуацією стежитимуть офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.
Текст публікації Олексія Білошицького
Добре все, що добре закінчується. Дякую за службу, оперативні та злагоджені дії патрульним Миколі Колоді та Олегу Вовнянку.
Проте, далі цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції. Бо так не має бути…
Добре, що "фантом" був поряд!