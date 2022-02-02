Допомогли "фантоми": поліцейські знайшли хлопчика, що шукав маму у Києві

Патрульні поліцейські 1 лютого знайшли хлопчика. Він ввечері йшов з Гостомеля до Києва засніженим узбіччям.

Правоохоронці перебували з протилежного боку дороги в автомобілі "фантом". За допомогою спецсигналів вони розвернулися та приїхали до хлопчика.

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Правохоронці знайшли хлопчина, який шукав маму: дивіться відео

Що розповіла дитина

Хлопчик розповів правоохоронцям, що шукає маму. Дитині виявилось 8 років. Він сказав, що мама вже 4 дні не була вдома, а батько перебуває на роботі.

За словами дитини, вдома залишилися старша сестра та молодший брат, а він вирішив знайти маму, бо знає, що вона працює саме у Києві. Хлопчик пройшов у напрямку столиці 4 кілометри.



Хлопчик шукав маму / Фото Нацполіції

Як діяли патрульні

Правоохоронці посадили хлопчика до автомобіля і запропонували їжу, але той відмовився. Тоді патрульні поїхали до київського заводу, де й працює мама дитини.



Дитина в автомобілі патрульних / Фото Нацполіції

Чи знайшли батьків

Охоронці заводу підказали, де працює мати хлопчика, однак на місці її не було. Працівники підприємства допомогли знайти контакти батька. Після цього подружжя приїхало до патрульних і забрало сина.

Надалі за ситуацією стежитимуть офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.

Текст публікації Олексія Білошицького