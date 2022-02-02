Правоохранители находились с противоположной стороны дороги в автомобиле "фантом". С помощью спецсигналов они развернулись и подъехали к мальчику.

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Правоохранители нашли мальчика, который искал маму: смотрите видео

Что рассказал ребенок

Мальчик рассказал правоохранителям, что ищет маму. Ребенку оказалось 8 лет. Он сказал, что мама уже 4 дня не была дома, а отец находится на работе.

По словам ребенка, дома остались старшая сестра и младший брат, а он решил найти маму, потому что знает, что она работает именно в Киеве. Мальчик прошел в направлении столицы 4 километра.



Мальчик искал маму / Фото Нацполиции

Как действовали патрульные

Правоохранители посадили мальчика в автомобиль и предложили еду, но тот отказался. Тогда патрульные поехали на Киевский завод, где и работает мама ребенка.



Ребенок в автомобиле патрульных / Фото Нацполиции

Нашли ли родителей

Охранники завода подсказали, где работает мать мальчика, однако на месте ее не было. Работники предприятия помогли найти контакты отца. После этого супруги приехали к патрульным и забрали сына.

В дальнейшем за ситуацией будут следить офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции.

Текст публикации Алексея Белошицкого

Хорошо все, что хорошо кончается. Спасибо за службу, оперативные и слаженные действия патрульным Николаю колоде и Олегу Вовнянку.

Тем не менее, дальше эту ситуацию возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции. Потому что так не должно быть…

Хорошо, что "фантом" был рядом!