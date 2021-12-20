Доведеться працювати майже всю ніч: вулиці Києва розчищають 300 одиниць спецтехніки

Влада Києва намагається зробити все, аби подолати наслідки негоди якомога швидше. На початку снігопаду 20 грудня місто прибирали 128 одиниць техніки Київавтодору.

Втім, через кілька годин, коли ситуація погіршилася, у КМДА вирішили збільшити кількість техніки на дорогах більш ніж удвічі. За словами мера столиці Віталія Кличка, комунальники розчищають дороги та обробляють їх протиожеледними засобами.

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Загалом у місті станом на 20:30 працює майже 300 машин Київавтодору.

Просять не паркувати машини на узбіччях вулиць

Очільник міста наголосив на тому, що спочатку комунальники зосередяться на обробці мостів, підйомів та спусків, а також вулиць з бруківкою.

Крім того, київавтодорівці оброблятимуть тротуари, та сходи підземних переходів.

Кличко також звернувся до мешканців столиці з проханням не паркувати машини на крайніх смугах та у місцях, де вони можуть заважати снігоприбиральній техніці. Зазвичай автівки, які не дають комунальникам проїхати, нещадно евакуйовують.

Також мер нагадав, що у столиці працює сервіс, за допомогою якого можна стежити за рухом комунальної техніки.



Рух комунальної техніки, яка прибирає Київ / Скриншот сайту Cleancity

Транспортний колапс продовжується

Як би комунальники не намагалися взяти ситуацію під контроль, зробити це їм не дає стихія. Недостатня видимість на дорогах, а також слизькі ділянки доріг спричинили чималу кількість аварій, а також транспорту на Шулявському шляхопроводі.



Трамвай перекрив Кирилівську вулицю / Фото патрульної поліції Києва



На Кирилівській вулиці й взагалі з рейок зійшов трамвай. Він зачепив кілька припаркованих машин, через що рух у напрямку Ярославської повністю зупиняли.