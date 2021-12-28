У ДТЕК пояснили причину масових аварій на електромережах Київщини

У Київській області зросла кількість аварій на електромережах. Це пов'язано зі значним зростанням навантаження на них у холоди, а також через подорожчання газу.

Через це компанія ДТЕК закликала своїх клієнтів не вмикати одночасно багато приладів і дотримуватися розумного енергоспоживання. Це дозволить зменшити кількість випадків аварійного вимкнення світла.

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Стрибок споживання

Якщо у грудні 2020 року споживання електроенергії становило 832,8 мільйона кіловат-годин, то у грудні 2021 року воно сягнуло 878 мільйонів кіловат-годин (на 45 мільйонів кіловат-годин більше).

Чому зникає світло

Енергетики зауважили, що, попри таку тенденцію, у 2021 році кількість аварій на електромережах знизилась на 9%. Втім, в окремих густонаселених районах та містах Київщини непередбачувані вимкнення досі трапляються часто. Особливо – у Бучанському районі.

У холодну пору року жителі області дедалі частіше використовують електроприлади для обігріву будинків. Через це навантаження на мережі збільшується, і вони не витримують. Адже наразі їх зношеність вже досягає 70%.