Загрожує до 12 років ув'язнення: двоє колишніх поліцейських збували наркотики у Києві
Джерело:Київська міська прокуратура
Правоохоронці викрили двох колишніх співробітників Нацполіції, які збували наркотики у Києві. Підполковник і майор звільнилися з органів у 2020 році.
Згідно з матеріалами слідства, фігуранти організували бізнес, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних речовин. Розрахунки з клієнтами здійснювали готівкою, а товар передавали з рук у руки.
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Правоохоронці, для того, щоб задокументувати злочинну діяльність, здійснили оперативну закупку: 15 грамів кокаїну та 100 грамів метадону на 3 тисячі доларів, що становить особливо великий розмір.
Після отримання висновків експертизи у колишніх поліцейських провели обшуки,
– зазначили у прокуратурі.
У ході слідчих дій були вилучені:
- наркотичні засоби;
- ваги;
- боєприпаси;
- зброю;
- чорнові записи;
- посвідчення працівників правоохоронних органів;
- близько 20 паспортів різних країн на ім’я інших осіб;
- спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів;
- пристрої для проникнення в автомобілі;
- інші речові докази.
- Також готується підозра іншим фігурантам.
- Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Двоє експоліцейських збували наркотики у Києві / Фото Київської міської прокуратури