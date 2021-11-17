Грозит до 12 лет заключения: двое бывших полицейских сбывали наркотики в Киеве

17 ноября 2021 , 16:36
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Источник:

Киевская городская прокуратура

Правоохранители разоблачили двух бывших сотрудников Нацполиции, сбывавших наркотики в Киеве. Подполковник и майор уволились из органов в 2020 году.

Согласно материалам следствия, фигуранты организовали бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотических веществ. Расчеты с клиентами осуществляли наличными, а товар передавали из рук в руки.

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Правоохранители, чтобы задокументировать преступную деятельность, осуществили оперативную закупку: 15 граммов кокаина и 100 граммов метадона на 3 тысячи долларов, что составляет особо крупный размер.

После получения выводов экспертизы у бывших полицейских провели обыски,
– отметили в прокуратуре.

В ходе следственных действий были изъяты:

  • наркотические средства;
  • весы;
  • боеприпасы;
  • оружие;
  • черновые записи;
  • удостоверение работников правоохранительных органов;
  • около 20 паспортов разных стран на имя других лиц;
  • специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей;
  • устройства для проникновения в автомобили;
  • другие вещественные доказательства.
Обратите внимание! В настоящее время одному лицу выдвинуто подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • Также готовится подозрение другим фигурантам.
  • Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Двое экс-полицейских сбывали наркотики в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры

Автор: Олег Васьків