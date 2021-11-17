Грозит до 12 лет заключения: двое бывших полицейских сбывали наркотики в Киеве

Правоохранители разоблачили двух бывших сотрудников Нацполиции, сбывавших наркотики в Киеве. Подполковник и майор уволились из органов в 2020 году.

Согласно материалам следствия, фигуранты организовали бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотических веществ. Расчеты с клиентами осуществляли наличными, а товар передавали из рук в руки.

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Правоохранители, чтобы задокументировать преступную деятельность, осуществили оперативную закупку: 15 граммов кокаина и 100 граммов метадона на 3 тысячи долларов, что составляет особо крупный размер.

После получения выводов экспертизы у бывших полицейских провели обыски,

– отметили в прокуратуре.

В ходе следственных действий были изъяты:

наркотические средства;

весы;

боеприпасы;

оружие;

черновые записи;

удостоверение работников правоохранительных органов;

около 20 паспортов разных стран на имя других лиц;

специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей;

устройства для проникновения в автомобили;

другие вещественные доказательства.

Также готовится подозрение другим фигурантам.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время одному лицу выдвинуто подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Двое экс-полицейских сбывали наркотики в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры