Грозит до 12 лет заключения: двое бывших полицейских сбывали наркотики в Киеве
Источник:Киевская городская прокуратура
Правоохранители разоблачили двух бывших сотрудников Нацполиции, сбывавших наркотики в Киеве. Подполковник и майор уволились из органов в 2020 году.
Согласно материалам следствия, фигуранты организовали бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотических веществ. Расчеты с клиентами осуществляли наличными, а товар передавали из рук в руки.
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Правоохранители, чтобы задокументировать преступную деятельность, осуществили оперативную закупку: 15 граммов кокаина и 100 граммов метадона на 3 тысячи долларов, что составляет особо крупный размер.
После получения выводов экспертизы у бывших полицейских провели обыски,
– отметили в прокуратуре.
В ходе следственных действий были изъяты:
- наркотические средства;
- весы;
- боеприпасы;
- оружие;
- черновые записи;
- удостоверение работников правоохранительных органов;
- около 20 паспортов разных стран на имя других лиц;
- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей;
- устройства для проникновения в автомобили;
- другие вещественные доказательства.
- Также готовится подозрение другим фигурантам.
- Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Двое экс-полицейских сбывали наркотики в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры