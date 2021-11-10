По данным следствия, 4 мужчин занимались поставкой наркотиков в Киев, а также их распространением в столице. Правоохранители задержали злоумышленников и изъяли у них запрещенные вещества.

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Кроме того, у фигурантов производства нашли немалые суммы.

Могут посадить на 10 лет

Правоохранители говорят, что члены группировки продали оперативникам наркотики.

Полицейские задокументировали факты совершения преступления и задержали 4 причастных к сбыту кокаина злоумышленников.

Деятельность группировки квалифицировали как продажу наркотиков по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у фигурантов производства изъяли 150 граммов кокаина, 200 тысяч гривен, 30 тысяч евро и 9 тысяч долларов.

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас правоохранители решают вопрос по избранию мужчины мер пресечения. Прокуроры потребуют, чтобы их посадили под стражу.

Если суд признает фигурантов дела виновными, им грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.