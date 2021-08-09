Лише маркетинговий хід: експерт про мурал, який "очищує повітря"

Біохімік розвіяв міфи про те, що мурал на вулиці Великій Васильківській, 143/2 у Києві нібито може очищувати повітря. Як виявилося, художниця зробила малюнок фарбою, склад якої майже нічим не відрізняється від звичайних.

Про це розповів біохімік Гліб Репіч в ефірі одного з телеканалів. За словами експерта, розповіді про те, що фарба здатна покращувати екологію, є просто маркетинговим ходом.

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Насправді малюнок не може якимось чином покращувати повітря.

Маленька площа і не та поверхня

Як зазначив біохімік, виробники вказують у складі фарб якісь нібито чудодійні речовини. Зокрема, графен, який може поглинати вуглекислий газ та знешкоджувати шкідливі речовини під дією сонячного світла.

За словами Репіча, графен є чорним, а мурал виконано у світлих кольорах.

Крім того, поглинути вуглекислий газ фарба не зможе, оскільки її занадто мало.

Виробник зазначає, що фарба містить наночастинки титан-діоксиду, але вони містяться й в інших фарбах. Це типовий білий пігмент, який додають всюди для яскравості кольорів. Для фотокаталізу необхідна дуже велика поверхня і речовина має бути дуже пористою, тільки в такому випадку вона дійсно може очищувати повітря, – підкреслив експерт.



Біохімік каже, що мурал не здатен врятувати екологію / Фото "Чудового Києва"