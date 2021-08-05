На ньому зображена молода дівчина у поліетиленовій хустинці. Цей малюнок був зроблений у рамках проєкту Converse City Forests. Його мета очищати повітря за допомогою вуличного мистецтва.

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Використовують спеціальну фарбу

Такий ефект створений завдяки спеціальній фарбі, яка використовує енергію світла для того, щоб руйнувати шкідливі забруднювачі повітря і перетворювати їх в нешкідливі речовини. Мурал нібито очищає повітря, як 200 дерев. Про це пишуть на самому муралі.

Мурал повинен надихати думати про екологію

У телеграм-каналі "Чудовий Київ" пишуть, що головною метою цього проєкту є привернення уваги людей до поліетиленового сміття, адже багато хто навіть не замислюються про шкоду пластика і його вплив на навколишнє середовище.

Автори проєкту переконані, що мурал буде щодня надихати киян на турботу про екологію.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили закон про заборону пластикових пакетів. Так, з 2022 року не можна буде продавати їх у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.