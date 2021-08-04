Дослідження провили з 26 по 31 липня. Це локації, де кількість шкідливих речовин перевищив норму.
Цікаво 8 міст планети, які вирішили зменшити викиди вуглецю
Де у Києві найбрудніше повітря
Завислі речовини у 1,0-1,3 раза на:
- Бессарабській площі
- проспекті Перемоги (район метро Святошин
- вулицях Каунаській
- Семена Скляренка
- площі Перемоги
Оксид вуглецю – у 1,2-1,9 раза на:
- площах Деміївській, Бессарабській
- проспекті Перемоги та Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі)
Діоксид азоту
- у 5,2-5,7 раза вулиці Семена Скляренка
- у 4,0-4,9 раза – на площі Перемоги
- вулиці Каунаській
- проспекті Перемоги
- Бессарабській площі
- вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ)
- Оболонському проспекті
- Деміївській площі
- бульварі Лесі Українки
Формальдегід
- у 5,0-5,3 раза на проспекті Перемоги, вулиці Каунаській та Бессарабській площі 31 липня
- у 4,4-4,6 раза – на вулиці Семена Скляренка, площах Перемоги, Деміївській, бульварі Лесі Українки
У порівнянні з попереднім тижнем, у повітрі столиці підвищився вміст формальдегіду. Вміст інших домішок майже не змінився.