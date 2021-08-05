На нем изображена молодая девушка в полиэтиленовом платочке. Этот рисунок был сделан в рамках проекта Converse City Forests. Его цель очищать воздух с помощью уличного искусства.

К теме В Киеве стали известны места с самым грязным воздухом: список

Используют специальную краску

Такой эффект создан благодаря специальной краске, которая использует энергию света для того, чтобы разрушать вредные загрязнители воздуха и превращать их в безвредные вещества. Мурал якобы очищает воздух как 200 деревьев. Об этом пишут на самом мурале.

Мурал должен вдохновлять думать об экологии

В телеграм-канале "Чудовий Київ" пишут, что главной целью этого проекта является привлечение внимания людей к полиэтиленовому мусору, ведь многие даже не задумываются о вреде пластика и его влиянии на окружающую среду.

Авторы проекта убеждены, что мурал будет ежедневно вдохновлять киевлян на заботу об экологии.

Напомним, что в Украине приняли закон о запрете пластиковых пакетов. Так, с 2022 нельзя будет продавать их во всех точках торговли и сферы обслуживания.