297 парламентариев одобрили законопроект № 2051-1 1 июня. Президент подписал его через неделю на форуме "Украина 30. Экология".

Интересно Украина без полиэтиленовых пакетов: как экоактивисты отреагировали на новый закон в Раде

500 – столько пакетов за год использует каждый украинец. 20 минут – именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет – именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд – именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон,

– сказал Зеленский.

Что известно о законе

Документ запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в супермаркетах, аптеках и заведениях общественного питания. Цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных, которые устанавливает Кабинет Министров.

Отметим, запрет касается пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров.

Магазины должны перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

пакеты и сумки многоразового использования;

бумажные пакеты;

биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.

Как будут наказывать нарушителей

За нарушение будут штрафовать от 1 700 до 3 400 гривен.

Если это произойдет повторно, штраф будет достигать от 3 400 до 8 500 гривен.

Важно, что штрафовать будут только бизнес, а не рядовых граждан.

Когда введут ограничения

У магазинов и заведений общественного питания будет время, чтобы подготовиться к новому ограничению:

9 месяцев со дня одобрения законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 микрометров;

до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразлагаемых пластиковых пакетов;

до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые являются первичной оберткой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда.



Главное о запрете пластиковых пакетов в Украине / Инфографика 24 канала