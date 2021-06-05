В супермаркетах на покупателей с сумками из ткани уже реагируют вполне адекватно. Однако их охранники могут проверять, действительно ли внутри лежит нужный продукт.

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Что предусматривает законопроект

Как рассказал инициатор законопроекта, народный депутат Игорь Кривошеев, будут ограничены пакеты толщиной менее 50 мкм, так называемые сверхтонкие и тонкие пакеты.

Они опасны, так как быстро рвутся. Соответственно, люди их чаще всего сразу выбрасывают. После этого на свалках они разлетаются, с ветром попадают в природу,

– объяснил он.

Однако принятые нормы не будут касаться упаковок, то есть тех пакетов, которые используют для фасовки круп, рыбы, мяса и мусора. Ими парламент займется через 2 года.

Как будут наказывать за нарушение

За продажу товаров в полиэтиленовых пакетах будут наказывать. Первый раз для владельцев супермаркетов и ресторанов эта сумма будет составлять от 8 500 гривен до 17 000 гривен. За второе нарушение придется заплатить 34 000 гривен.

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Реакция экоактивистов на закон – положительная

Экоактивисты одобрительно реагируют на принятый законопроект, ведь использование пластиковых пакетов в последнее время только растет. В то же время власть не решает проблему с их переработкой.

Потребление у людей растет, пакеты появляются повсюду. Все работает так, чтобы спрос у людей рос. Соответственно, увеличивается и количество мусора,

– отметил соучредитель ОО "Экола" Назар Мозговой.

Однако даже с принятием закона о запрете использования полиэтиленовых пакетов, их не станет меньше, заявил Мозговой. Изменится только их качество. В частности, пакеты будут изготавливать из специальной пленки. Они будут достаточно прочными, чтобы покупатели не брали сразу 2 – 3 пакета.

Обратите внимание! Сейчас Украина 87 страна в мире, которая ограничила оборот пластиковых пакетов. Ранее среди государств Европы это сделали Бельгия, Франция и Швеция.