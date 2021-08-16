На флагшток найбільшого прапора України встановили новий тризуб: захоплююче відео

16 серпня 2021 , 18:00
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Джерело:

фейсбук Віталія Кличка

Найбільший у світі український прапор, встановлений у центрі Києва минулого року, відтепер прикрашає новий та величезний тризуб. Встановили його 16 серпня.

За словами мера столиці Віталія Кличка, новий тризуб виготовили на одному з київських підприємств. Конструкція державного герба, яка прикрашає флагшток, набагато більш легка, аніж попередня.

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За які гроші зробили тризуб, міський голова не повідомив.

Тризуб обертатиметься

  • Новий тризуб, за словами Кличка, встановили до Дня прапора та 30 річниці Незалежності України.
  • Конструкція зменшить навантаження на флагшток не тільки за рахунок зменшеної ваги, але й завдяки тому, що тризуб має поворотний механізм.

Дивіться відео встановлення нового тризуба на флагштоку найбільшого державного прапора України:

Встановлений на території Музею історії України у Другій світовій війні флагшток тримає найбільший державний прапор. Висота споруди – 90 метрів. Вага – 32 тонни. Полотнище прапора – 16 на 24 метри.
Автор: Олексій Чибісов