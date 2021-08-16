На флагшток найбільшого прапора України встановили новий тризуб: захоплююче відео

Найбільший у світі український прапор, встановлений у центрі Києва минулого року, відтепер прикрашає новий та величезний тризуб. Встановили його 16 серпня.

За словами мера столиці Віталія Кличка, новий тризуб виготовили на одному з київських підприємств. Конструкція державного герба, яка прикрашає флагшток, набагато більш легка, аніж попередня.

Дивіться також Від ідеї до розробки: винахідники, які прославляють Україну на світовій арені

За які гроші зробили тризуб, міський голова не повідомив.

Тризуб обертатиметься

Новий тризуб, за словами Кличка, встановили до Дня прапора та 30 річниці Незалежності України.

Конструкція зменшить навантаження на флагшток не тільки за рахунок зменшеної ваги, але й завдяки тому, що тризуб має поворотний механізм.

Дивіться відео встановлення нового тризуба на флагштоку найбільшого державного прапора України:

Встановлений на території Музею історії України у Другій світовій війні флагшток тримає найбільший державний прапор. Висота споруди – 90 метрів. Вага – 32 тонни. Полотнище прапора – 16 на 24 метри.