По словам мэра столицы Виталия Кличко, новый тризуб изготовили на одном из киевских предприятий. Конструкция государственного герба, которая украшает флагшток, гораздо более легкая, чем предыдущая.
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За какие деньги сделали тризуб, городской глава не сообщил.
Тризуб будет вращаться
- Новый тризуб, по словам Кличко, установили ко Дню флага и 30 годовщине Независимости Украины.
- Конструкция уменьшит нагрузку на флагшток не только за счет уменьшенного веса, но и благодаря тому, что тризуб имеет поворотный механизм.
Смотрите видео установки нового тризуба на флагштоке крупнейшего государственного флага Украины: