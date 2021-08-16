По словам мэра столицы Виталия Кличко, новый тризуб изготовили на одном из киевских предприятий. Конструкция государственного герба, которая украшает флагшток, гораздо более легкая, чем предыдущая.

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За какие деньги сделали тризуб, городской глава не сообщил.

Тризуб будет вращаться

  • Новый тризуб, по словам Кличко, установили ко Дню флага и 30 годовщине Независимости Украины.
  • Конструкция уменьшит нагрузку на флагшток не только за счет уменьшенного веса, но и благодаря тому, что тризуб имеет поворотный механизм.

Смотрите видео установки нового тризуба на флагштоке крупнейшего государственного флага Украины: