За словами мера столиці Віталія Кличка, новий тризуб виготовили на одному з київських підприємств. Конструкція державного герба, яка прикрашає флагшток, набагато більш легка, аніж попередня.
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За які гроші зробили тризуб, міський голова не повідомив.
Тризуб обертатиметься
- Новий тризуб, за словами Кличка, встановили до Дня прапора та 30 річниці Незалежності України.
- Конструкція зменшить навантаження на флагшток не тільки за рахунок зменшеної ваги, але й завдяки тому, що тризуб має поворотний механізм.
Дивіться відео встановлення нового тризуба на флагштоку найбільшого державного прапора України: