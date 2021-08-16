За словами мера столиці Віталія Кличка, новий тризуб виготовили на одному з київських підприємств. Конструкція державного герба, яка прикрашає флагшток, набагато більш легка, аніж попередня.

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За які гроші зробили тризуб, міський голова не повідомив.

Тризуб обертатиметься

  • Новий тризуб, за словами Кличка, встановили до Дня прапора та 30 річниці Незалежності України.
  • Конструкція зменшить навантаження на флагшток не тільки за рахунок зменшеної ваги, але й завдяки тому, що тризуб має поворотний механізм.

Дивіться відео встановлення нового тризуба на флагштоку найбільшого державного прапора України: