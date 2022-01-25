ФОПи знову перекрили центр Києва, місто зупинилося у масштабних заторах

Через чергову акцію протесту у центрі столиці фактично зупинився рух транспорту. Представники громадської організації SaveФОП перекрили рух вулицями Грушевського, а також частково Хрещатиком.

Учасники акції протесту зібралися під Верховною Радою і вимагали від нардепів ухвалити законопроєкт № 5866-1, який дозволить їм працювати без касових апаратів. За даними спільноти "Київ оперативний", для участі в акції людей завозили до Києва автобусами.

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Припаркувався транспорт, на якому ФОПи приїхали у столицю, на Набережному шосе, а також в інших ділянках у центрі міста.

Десятки тисяч киян не можуть потрапити на роботу

Відеозапис, на якому можна помітити автобуси протестувальників, виклали у соцмережі водії, які проїжджали повз.

Дивіться відео з транспортом, на якому до Києва привезли ФОПів:

Акцію протесту, яку проводять підприємці, назвали "Спрощену систему оподаткування – зберегти!". Для того, щоб на мітинг звернули більше уваги, протестувальники перекрили вулицю Грушевського та частково Хрещатик.

Це спричинило вкрай масштабне ускладнення руху фактично по всьому центру столиці. Десятки тисяч киян, які їдуть на роботу наземним транспортом, не можуть ані проїхати крізь перекриті вулиці, ані відносно швидко об'їхати затори.



Затори у Києві зранку 25 січня / Скриншот з Google maps

Де у Києві важко проїхати вранці 25 січня

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

вулиця Братиславська ("Чернігівська");

проспект Романа Шухевича й Північний міст;

вулиця Набережно-Рибальська;

вулиця Набережно-Хрещатицька;

проспект Героїв Сталінграду;

проспект Бандери;

проспект Перемоги;

проспект Любомира Гузара;

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 25 січня утворилися затори / Скриншот Google Maps