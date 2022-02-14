Гімназію "Східних мов" у Києві пообіцяли відновити у найкоротший термін

14 лютого 2022 , 18:21
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Джерело:

КМДА

Вночі 14 лютого гімназія "Східних мов" постраждала внаслідок пожежі. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що її відновлять у найкоротший термін.

Мондриївський сказав, що будівля, де знаходиться гімназія "Східних мов", є однією з найстаріших шкіл міста. Раніше її вже хотіли реконструювати.

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Що роблять наразі

Заступник голови КМДА зазначив, що вже триває робота над технічним завданням для майбутнього проєкту. Він зазначив – якщо зважати на спеціалізацію гімназії, то слід створити найсучасніший заклад освіти, де використовуватимуть найновіші технології.

І це принципова позиція мера столиці Віталія Кличка, який дав завдання активізувати роботи по гімназії "Східних мов",
– додав Мондриївський.

Куди підуть учні

Заступник голови КМДА повідомив, що цей тиждень вихованці гімназії навчатимуться у дистанційному режимі. Згодом вони ходитимуть до сусідніх шкіл.

Пожежа в гімназії "Східних мов": що відомо

  • У гімназії "Східних мов" загорівся дах і третій поверх навчального корпусу.
  • Під час пожежі ніхто не постраждав. До гасіння вогню залучили 60 осіб та 16 одиниць техніки від ДСНС.
  • З вогнем боролися на 2 тисячах квадратних метрів.
Автор: Марія Масюк