Гімназію "Східних мов" у Києві пообіцяли відновити у найкоротший термін
Джерело:КМДА
Вночі 14 лютого гімназія "Східних мов" постраждала внаслідок пожежі. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що її відновлять у найкоротший термін.
Мондриївський сказав, що будівля, де знаходиться гімназія "Східних мов", є однією з найстаріших шкіл міста. Раніше її вже хотіли реконструювати.
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Що роблять наразі
Заступник голови КМДА зазначив, що вже триває робота над технічним завданням для майбутнього проєкту. Він зазначив – якщо зважати на спеціалізацію гімназії, то слід створити найсучасніший заклад освіти, де використовуватимуть найновіші технології.
І це принципова позиція мера столиці Віталія Кличка, який дав завдання активізувати роботи по гімназії "Східних мов",
– додав Мондриївський.
Куди підуть учні
Заступник голови КМДА повідомив, що цей тиждень вихованці гімназії навчатимуться у дистанційному режимі. Згодом вони ходитимуть до сусідніх шкіл.
Пожежа в гімназії "Східних мов": що відомо
- У гімназії "Східних мов" загорівся дах і третій поверх навчального корпусу.
- Під час пожежі ніхто не постраждав. До гасіння вогню залучили 60 осіб та 16 одиниць техніки від ДСНС.
- З вогнем боролися на 2 тисячах квадратних метрів.