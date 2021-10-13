Глибокі рани та сильна кровотеча: наслідки побиття жінки битою у ботсаду Києва

Жінка, на яку напав зловмисник в ботанічному саду імені Гришка у Києві, перебуває у лікарні. Медики продовжують надавати їй допомогу, а поліцейські - шукати нападника.

За словами доньки потерпілої, зловмисник ударив жінку кілька разів – ззаду та спереду. Вона втратила чимало крові.

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Медики, які прибули на місце інциденту, одразу ж вирішили госпіталізувати постраждалу.

Чотири глибоких рани на голові

За словами родички жінки, інцидент стався вдень 12 жовтня на території ботанічного саду імені Гришка.

Зловмисник напав на киянку, яка працює нянею, коли та гуляла з візочком з чужою дитиною.

Чоловік ззаду вдарив жінку битою по голові. Після цього – кілька разів ударив спереду та втік.

Мотиви зловмисника невідомі. Жінка каже, що ні з ким не конфліктувала.

Потерпіла втратила багато крові. У неї діагностували три рани на лобі та відкриту рану потилиці. Медики наклали їй кілька швів.

Жінка перебуває у лікарні. Їй продовжують робити крапельниці та колють антибіотики.