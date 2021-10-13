По словам дочери потерпевшей, злоумышленник ударил женщину несколько раз – сзади и спереди. Она потеряла много крови.
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Медики, прибывшие на место инцидента, сразу же решили госпитализировать пострадавшую.
Четыре глубоких раны на голове
- По словам родственников женщины, инцидент произошел днем 12 октября на территории ботанического сада имени Гришко.
- Злоумышленник напал на киевлянку, которая работает няней, когда та гуляла с коляской с чужим ребенком.
- Мужчина сзади ударил женщину битой по голове. После этого – несколько раз ударил спереди и скрылся.
Мотивы злоумышленника неизвестны. Женщина говорит, что ни с кем не конфликтовала.
Потерпевшая потеряла много крови. У нее диагностировали три раны на лбу и открытую рану затылка. Медики наложили ей несколько швов.
Женщина находится в больнице. Ей продолжают делать капельницы и колют антибиотики.