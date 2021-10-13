Информацию о жутком инциденте подтвердили в полиции. Там отметили, что пока злоумышленника еще не задержали.

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Женщина заявила на нападавшего

Пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко рассказала, что потерпевшая сама обратилась в милицию после избиения. По данному факту уже начато уголовное производство.

За нанесение легких телесных повреждений мужчине грозит штраф до 850 гривен, или 200 часов общественных работ или год исправительных работ. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Набросился со спины

Как написала на своей странице в инстаграм дочь потерпевшей, ее мать работает няней. В день нападения она гуляла с чужим ребенком в Ботаническом саду. В какой-то момент незнакомец подкрался к ней сзади и ударил по голове битой или палкой.

Женщина вскочила и начала кричать, однако агрессивный мужчина не останавливался и продолжал ее бить. Няня, пытаясь защитить ребенка, начала убегать от нападавшего и привлекла шумом внимание прохожих.

К счастью, малыш не пострадал, и его вернули родителям. Что же касается женщины, то ей сделали магнитно-резонансную томографию и наложили несколько швов. Дочь потерпевшей утверждает, что та потеряла много крови.

Важно! Всего злоумышленник нанес женщине примерно шесть ударов.

Кровавое дежавю

Пострадавшая от избиения не смогла запомнить лицо своего обидчика, так как он был в капюшоне, пишет "Информатор". Впрочем, она вспомнила, что он имел спортивное телосложение, был высоким и накачанным.

Кроме того, мужчина вполне мог не впервые совершить такое нападение. Киевляне отметили, что пять лет назад в Ботаническом саду случился такой же инцидент с избиением няни ребенка.

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