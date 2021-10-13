Інформацію про моторошний інцидент підтвердили у поліції. Там зазначили, що поки зловмисника ще не затримали.

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Жінка заявила на нападника

Пресофіцерка Печерського управління поліції Оксана Тищенко розповіла, що потерпіла сама звернулася до правоохоронців після побиття. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження.

За нанесення легких тілесних ушкоджень чоловіку загрожує штраф до 850 гривень, або 200 годин громадських робіт, або один рік виправних робіт. Наразі всі обставини події з'ясовуються.

Накинувся зі спини

Як написала на своїй сторінці в інстаграм донька потерпілої, її мати працює нянею. У день нападу вона гуляла з чужою дитиною у ботанічному саду. В якийсь момент незнайомець підкрався до неї ззаду й вдарив по голові битою або палицею.

Жінка схопилася і почала кричати, однак агресивний чоловік не зупинявся і продовжував її бити. Няня, намагаючись захистити дитину, почала втікати від нападника й привернула галасом увагу перехожих.

На щастя, малеча не постраждала, і її повернули батькам. Що ж до жінки, то їй зробили магнітно-резонансну томографію та наклали кілька швів. Донька потерпілої стверджує, що та втратила багато крові.

Важливо! Загалом зловмисник завдав жінці приблизно шість ударів.

Криваве дежавю

Постраждала від побиття не змогла запам'ятати обличчя свого кривдника, оскільки він був у капюшоні, пише "Інформатор". Втім вона пригадала, що він мав спортивну статуру, був високим та накачаним.

Крім того, чоловік цілком міг не вперше скоїти такий напад. Кияни зауважили, що п'ять років тому в ботанічному саду трапився такий самий інцидент із побиттям няні дитини.

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