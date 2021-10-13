За словами доньки потерпілої, зловмисник ударив жінку кілька разів – ззаду та спереду. Вона втратила чимало крові.

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Медики, які прибули на місце інциденту, одразу ж вирішили госпіталізувати постраждалу.

Чотири глибоких рани на голові

  • За словами родички жінки, інцидент стався вдень 12 жовтня на території ботанічного саду імені Гришка.
  • Зловмисник напав на киянку, яка працює нянею, коли та гуляла з візочком з чужою дитиною.
  • Чоловік ззаду вдарив жінку битою по голові. Після цього – кілька разів ударив спереду та втік.

Мотиви зловмисника невідомі. Жінка каже, що ні з ким не конфліктувала.

Потерпіла втратила багато крові. У неї діагностували три рани на лобі та відкриту рану потилиці. Медики наклали їй кілька швів.

Жінка перебуває у лікарні. Їй продовжують робити крапельниці та колють антибіотики.