Гра наввипередки: легковик влетів у київську маршрутку, є постраждалі

У Києві два легковики, що намагалися обігнати одне одного, спричинили ДТП. Одна з автівок протаранила задню частину маршрутки. Водій міського транспорту розповів, що згодом з легковика вийшов закривавлений чоловік і кудись поїхав.

Легковик влетів у маршрутку Севастопольській площі 14 листопада пізно ввечері. У Hyundai, за словами водія маршрутки, їхали нетверезі пасажири.

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Деталі ДТП

Про деталі аварії розповів водій маршрутки. За його словами, позаду транспорту на швидкості їхали два легковики.

Водії всіляко намагались обігнати один одного. Одна з автівок згодом "відірвалася" вперед, а інша – в'їхала в маршрутку.



У Києві легковик влетів у маршрутку / Фото з телеграму Magnolia TV

Потерпілий втік після аварії

У маршрутці їхав лише кермувальник. Він додав, що після зіткнення з легковика вийшов чоловік з розбитим обличчям. Він сів в іншу автівку та поїхав з місця ДТП. Проте невідомо, чи це був саме водій.



У результаті ДТП постраждав чоловік з легковика / Фото з телеграму Magnolia TV

Також на місці аварії було подружжя. Водій каже, що вони запевняли поліцейських, що це їхня автівка, але за кермом вони не були. Люди мали ознаки алкогольного сп'яніння.



Потерпілий з місця аварії поїхав на іншому авто / Фото з телеграму Magnolia TV

На місці ДТП працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини аварії. Однак офіційної інформації щодо інциденту вони ще не надали.