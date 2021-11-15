Легковушка влетела в маршрутку на Севастопольской площади 14 ноября поздно вечером. В Hyundai, по словам водителя маршрутки, ехали нетрезвые пассажиры.

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Детали ДТП

О деталях аварии рассказал водитель маршрутки. По его словам, позади транспорта на скорости ехали две легковушки.

Водители всячески пытались обогнать друг друга. Один из автомобилей впоследствии "оторвался" вперед, а другой – Hyundai въехал в маршрутку.



В Киеве легковушка влетела в маршрутку / Фото с телеграма Magnolia TV

Пострадавший сбежал после аварии

В маршрутке ехал только водитель. Он добавил, что после столкновения из легковушки вышел мужчина с разбитым лицом. Он сел в другую машину и уехал с места ДТП. Однако неизвестно, был ли это именно водитель.



В результате ДТП пострадал мужчина из легковушки / Фото с телеграма Magnolia TV

Также на месте аварии были супруги. Водитель говорит, что они уверяли полицейских, что это их машина, но за рулем они не были. Люди имели признаки алкогольного опьянения.



Пострадавший с места аварии уехал на другом авто / Фото с телеграма Magnolia TV

Обратите внимание! На месте ДТП работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства аварии. Однако официальной информации по инциденту они еще не предоставили.