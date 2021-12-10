Гроші пішли на віллу в Італії: посадовців Київзеленбуду запідозрили у привласненні 115 мільйонів

Трьом високопосадовцям Київзеленбуду оголосили про підозру в розкраданні 115,19 мільйонів гривень. Про це стало відомо 10 грудня.

Загалом до масштабної корупційної схеми причетні 10 осіб. Сімом із них НАБУ та САП оновило підозри через отримання нових доказів.

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Зокрема, у списку підозрюваних опинилися:

виконувач обов'язків начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради;

колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду;

генеральний директор Київзеленбуду (2016 – 2018 роки);

генеральний директор Київзеленбуду (2018 – 2019 роки);

заступник генерального директора з комерційних питань Київзеленбуду;

начальник одного з відділів Київзеленбуду;

працівник одного із відділів Київзеленбуду;

довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду;

директор товариства з обмеженою відповідальністю;

приватний підприємець.



Корупційна схема, яка діяла в Київзеленбуді / Інфографіка НАБУ

Як і куди зникали кошти

Слідство встановило, що протягом 2016 – 2018 років Київзеленбуд оголосив та провів тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень в різних районах міста.

Саме тоді колишній позаштатний радник гендиректора підприємства змовився з колегами і приватним підприємцем та організував розкрадання величезної суми.

Зокрема, спільники домоглися перемоги у тендерах трьох заздалегідь погоджених компаній, які продали свою техніку за завищеними цінами.

У серпні 2020 року слідчі зібрали докази про розкрадання 77,9 мільйонів гривень. Однак в процесі подальшої роботи вони розкрили зовсім інші масштаби схеми й вийшли на імена нових підозрюваних.

Згодом посадовці частину привласнених грошей вивели на іноземні рахунки, а вже звідти перекинули на підконтрольну італійську компанію.

Зрештою детективи НАБУ домоглися, аби корпоративні права цієї фірми арештували. Так само під арешт потрапила нерухомість, яка могла бути збудована за вкрадені мільйони, – це проєкт з будівництва житла у місті Верона.