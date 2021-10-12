За даними слідства, посадовці Київзеленбуду та підрядники нібито вкрали кошти громади під час виконання робіт з благоустрою Куренівського парку. Після закінчення всіх робіт чиновники буцімто підписали акти прийому виконаних робіт із завищеними об'ємами та вартістю.
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У прокуратурі Києва кажуть, що вже приходили з обшуками по цій справі 5 жовтня. Чому правоохоронці не могли зробити всі потрібні дії за один раз, невідомо.
Розслідують розкрадання 800 тисяч гривень
- Правоохоронці стверджують, що провели комплексну комісійну судову товарознавчу та судову економічну експертизи. Спеціалісти нібито встановили, що оборудка призвела до збитків на 800 тисяч гривень.
- Тиждень тому поліцейські та прокурори вже повідомляли про підозру заступнику генерального директора Київзеленбуду та представнику компанії-підрядника.
- Дії фігурантів провадження кваліфікували як привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення.
Друге прибуття поліцейських до офісу комунального об'єднання пов'язане з тим, що правоохоронці хочуть вилучити документи, які мають значання для провадження.
Досудове розслідування триває.