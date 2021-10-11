Як зазначили у прокуратурі столиці, постійні обшуки на підприємствах та департаментах київської влади продовжуються. 11 жовтня представники департаменту стратегічних розслідувань прийшли до київських чиновників заради пошуку доказів щодо привласнення коштів та службового підроблення.

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За даними слідства, оборудка нібито коштувала київському бюджету 700 тисяч гривень.

Підозрюють також і підрядників



Поліцейські обшукали департамент молоді та спорту КМДА / Фото прокуратури Києва

Поліцейські стверджують, що схема стосувалася капітального ремонту стадіону та спортивних майданчиків, які належать комунальному підприємству "Спортивний комплекс".

Комунальники, що підпорядковуються департаменту молоді та спорту КМДА, буцімто безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки приватних компаній.

При цьому чиновники нібито переплатили майже мільйон гривень.



Поліцейські стверджують, що оборудка нанесла Києву 700 тисяч гривень збитків / Фото прокуратури Києва

Дії працівників КМДА кваліфікували як розкрадання бюджетних коштів та службове підроблення. Під час обшуку слідчі вилучили тендерну документацію та бухгалтерські записи про відносини між КП та приватним товариством.

Правоохоронці підозрюють у скоєнні цього злочину двох інженерів технічного нагляду комунального підприємства, а також представника підрядної організації.