Как отметили в прокуратуре столицы, постоянные обыски на предприятиях и в департаментах киевской власти продолжаются. 11 октября представители департамента стратегических расследований пришли к киевским чиновникам ради поиска доказательств относительно присвоения средств и служебного подлога.

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По данным следствия, сделка якобы стоила киевскому бюджету 700 тысяч гривен.

Подозревают также и подрядчиков



Полицейские обыскали департамент молодежи и спорта КГГА / Фото прокуратуры Киева

Полицейские утверждают, что схема касалась капитального ремонта стадиона и спортивных площадок, которые принадлежат коммунальному предприятию "Спортивный комплекс".

Коммунальщики, которые подчиняются департаменту молодежи и спорта КГГА, якобы безосновательно перевели бюджетные средства на счета частных компаний.

При этом чиновники якобы переплатили почти миллион гривен.



Полицейские утверждают, что махинации нанесли Киеву 700 тысяч гривен убытков / Фото прокуратуры Киева

Действия работников КГГА квалифицировали как хищение бюджетных средств и служебный подлог. Во время обыска следователи изъяли тендерную документацию и бухгалтерские записи об отношениях между КП и частным обществом.

Правоохранители подозревают в совершении этого преступления двоих инженеров технического надзора коммунального предприятия, а также представителя подрядной организации.