Как отметили в прокуратуре столицы, постоянные обыски на предприятиях и в департаментах киевской власти продолжаются. 11 октября представители департамента стратегических расследований пришли к киевским чиновникам ради поиска доказательств относительно присвоения средств и служебного подлога.
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По данным следствия, сделка якобы стоила киевскому бюджету 700 тысяч гривен.
Подозревают также и подрядчиков
Полицейские обыскали департамент молодежи и спорта КГГА / Фото прокуратуры Киева
- Полицейские утверждают, что схема касалась капитального ремонта стадиона и спортивных площадок, которые принадлежат коммунальному предприятию "Спортивный комплекс".
- Коммунальщики, которые подчиняются департаменту молодежи и спорта КГГА, якобы безосновательно перевели бюджетные средства на счета частных компаний.
- При этом чиновники якобы переплатили почти миллион гривен.
Полицейские утверждают, что махинации нанесли Киеву 700 тысяч гривен убытков / Фото прокуратуры Киева
Действия работников КГГА квалифицировали как хищение бюджетных средств и служебный подлог. Во время обыска следователи изъяли тендерную документацию и бухгалтерские записи об отношениях между КП и частным обществом.
Правоохранители подозревают в совершении этого преступления двоих инженеров технического надзора коммунального предприятия, а также представителя подрядной организации.