У Києві до кінця 14 червня пройдуть сильні грози: у КМДА попередили про небезпеку

У Києві 14 червня прогнозують потужні грози. У столиці оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомили в КМДА.

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Що відомо про негоду у Києві?

У КМДА повідомили, що 14 червня та до кінця доби у Києві та області пройдуть потужні грози. Синоптики рекомендують під час зливи не стояти біля рекламних щитів або ліній електропередач.

Також фахівці попередили водіїв та наголосили на безпеці під час руху. Громадян просять уникати високих дерев та не паркувати поруч із ними автомобілі.

Будьте уважні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– заявили в ДСНС.

Інші новини про погоду в Україні

Під час найближчих вихідних в Україні утримається нестійка погода з короткочасними дощами, проте атмосферний фронт поступово слабшатиме. Водночас у більшості регіонів очікуються помірно теплі умови.

Подекуди також прогнозують грози, а опадів не передбачається лише на південному сході. Температура повітря вночі у більшості областей, згідно з прогнозом, коливатиметься в діапазоні від 9 до 14 градусів.

Упродовж 14 – 16 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Вночі опадів буде небагато, однак удень у низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози.

У західних і більшості північних областей, а також упродовж 15 – 16 травня на більшій частині території країни очікується дещо прохолодніша погода. Але винятком залишатимуться південні регіони, де традиційно тепліше.