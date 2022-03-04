Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади із продовольством
4 березня 2022 , 17:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
КМДА повідомила, що гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади із продовольством. Схема для запису – дуже проста.
Пресслужба КМДА повідомила, що аби стати волонтером, необхідно звернутися до гуманітарного штабу. Це можна зробити тут. Наступний крок – заповнити форму волонтера. Ось і все.
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Нагадуємо, що столичних водіїв закликають пропускати не тільки "швидкі", але й авто з гуманітарною допомогою,
– мовиться у повідомленні.
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