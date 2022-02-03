Хотіли екстриму: у Чорнобилі поліцейські спіймали сталкерів з Франції

Поліцейські 2 лютого патрулювали зону відчуження у Прип'яті. Вони знайшли там двох громадян Франції.

Іноземці незаконно потрапили на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами. Це були 27-річний та 32-річний чоловіки, які хотіли екстремального туризму.

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Як вчинили правоохоронці

Поліцейські склали протоколи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Чоловікам загрожує штраф.

Крім цього, правоохоронці звернулись до Державної міграційної служби з проханням скоротити термін перебування іноземців в Україні. Матеріали справи направили до Іванківського районного суду Київської області

Ще один випадок зі сталкерами-нелегалами

У поліції наголосили, що зона відчуження є контрольованою територією, тому нелегальний туризм заборонений.

У Чорнобильській зоні відчуження 5 січня правоохоронці затримали чотирьох 19-річних туристів-нелегалів. Серед них була одна громадянка Росії.