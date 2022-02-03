Иностранцы незаконно попали на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов. Это были 27-летний и 32-летний мужчины, которые хотели экстремального туризма.

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Как поступили правоохранители

Полицейские составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Мужчинам грозит штраф.

Кроме этого, правоохранители обратились в Государственную миграционную службу с просьбой сократить срок пребывания иностранцев в Украине. Материалы дела направили в Иванковский районный суд Киевской области

Обратите внимание! В полиции отметили, что зона отчуждения является контролируемой территорией, поэтому нелегальный туризм запрещен.

Еще один случай со сталкерами-нелегалами

В Чернобыльской зоне отчуждения 5 января правоохранители задержали четырех 19-летних туристов-нелегалов. Среди них была одна гражданка России.