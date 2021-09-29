Ірпінську колонію вчетверте намагатимуться продати за шалену суму

Виправний заклад у селищі Коцюбинському на Київщині не приймає засуджених вже 2 роки. Міністерство юстиції намагалося його продати вже 3 рази.

Перша спроба торгів за Ірпінську колонію була невдалою. Тоді вартість 8 гектарів землі з будівлею оцінили у 220 мільйонів гривень. Згодом, після провалу аукціону, цінник знизили вдвічі, але ще дві спроби продати заклад були марними.

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Відтепер Фонд державного майна планує запустити аукціон вчетверте. Знову за 220 мільйонів.

Ціну вважають ринковою

За словами заступниці Дениса Малюськи Олени Висоцької, вартість колонії є аргументованою. Колонія являє собою територію на 8 гектарів неподалік від Києва. До станції "Академмістечко" до закладу всього лише 6 кілометрів.

Крім того, як стверджує посадовиця, довкола колонії активно забудовують багатоповерхівки.

Кілька років тому, коли до виправного закладу хотіли перевести Лук'янівське СІЗО, місцеві мешканці виступили категорично проти цього. Вони самі казали, що хочуть побачити на місці тюрми розважальний центр.

Зацікавити потенційних інвесторів міністр юстиції намагався в різний спосіб. Зокрема, намалював копію графіті Бенксі "В’язень, що тікає".

Чи захоче хтось віддати державі чималі кошти заради ласого шматочка землі, наразі невідомо. Однак кожен рік утримання будівель колонії обходиться державі у кілька мільйонів гривень.