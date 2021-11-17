Карети швидкої в Києві штрафують за перевищення швидкості

У Києві правоохоронці надсилають штрафи медзакладам за перевищення швидкості каретами швидкої допомоги. Таким чином виконавча служба заарештувала банківський рахунок директора приватної клініки "Оберіг" за несплату штрафів.

Відомо, що це не перша ситуація в київських лікарнях. Про інцидент розповів співвласник клініки Олександр Деркач 16 листопада.

Зверніть увагу Місць для всіх не вистачає: у Києві та ще 8 областях перевантажені ліжка з киснем

Штрафують за перевищення швидкості

Олександр Деркач розповів, що медзаклад не сплатив штраф за карети швидкої, які перевищивши швидкість. Факт порушення ПДР зафіксували камери фотофіксації.

У лікарні є багато швидких, тому й актів багато, близько десятки на рік. Їх не встигають відписувати, бо розглядають тижнями

До того ж Деркач розповів, що його партнер Віктор Рибчук зателефонував до свого колеги з медичного центру "Добробут". Виявилося, що там аналогічна ситуація.

Люди в коментарях пропонують свої варіанти вирішення ситуації. Ось кілька порад:

Оптимальним було б рішення всі номерні знаки, що використовують автомобілі швидкої допомоги, незалежно приватні чи державні, внести в одну базу даних та не обробляти такі випадки. Але ж це надто просто.

Можна для цих машин видавати номери певного кольору, тоді в цю цивільну базу не зможуть записатися.

Так подати до суду на перегляд протоколів. А також у МВС заяву на перегляд алгоритму формування протоколів. Може, десь збій йде.

Текст публікації Олександра Деркача:

Сьогодні мій партнер по клініці Оберіг Віктор Рибчук залишився без вечері. Не зміг розрахуватись у супермаркеті. Посміялись трохи з цього приводу. Хоча ситуація, як на мене, досить дивна. Виконавча служба заарештувала його картковий рахунок за поданням Нацполіції. Ніколи не здогадаєтесь за що. Він є директором клініки. Клініка не сплатила штраф за машини швидкої допомоги, які перевищивши встановлену по місту швидкість руху(!), попали на фотокамери. Швидких у нас багато, тому й актів багато. Десятки за рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Віктор передзвонив своєму колезі в Добробут, каже, та ж історія. Цікаво, свої машини вони теж штрафують за перевищення швидкості, чи тільки ті, що за горілкою їдуть?