Відомо, що це не перша ситуація в київських лікарнях. Про інцидент розповів співвласник клініки Олександр Деркач 16 листопада.

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Штрафують за перевищення швидкості

Олександр Деркач розповів, що медзаклад не сплатив штраф за карети швидкої, які перевищивши швидкість. Факт порушення ПДР зафіксували камери фотофіксації.

У лікарні є багато швидких, тому й актів багато, близько десятки на рік. Їх не встигають відписувати, бо розглядають тижнями

До того ж Деркач розповів, що його партнер Віктор Рибчук зателефонував до свого колеги з медичного центру "Добробут". Виявилося, що там аналогічна ситуація.

Люди в коментарях пропонують свої варіанти вирішення ситуації. Ось кілька порад:

Оптимальним було б рішення всі номерні знаки, що використовують автомобілі швидкої допомоги, незалежно приватні чи державні, внести в одну базу даних та не обробляти такі випадки. Але ж це надто просто.

Можна для цих машин видавати номери певного кольору, тоді в цю цивільну базу не зможуть записатися.

Так подати до суду на перегляд протоколів. А також у МВС заяву на перегляд алгоритму формування протоколів. Може, десь збій йде.

Текст публікації Олександра Деркача:

Сьогодні мій партнер по клініці Оберіг Віктор Рибчук залишився без вечері. Не зміг розрахуватись у супермаркеті. Посміялись трохи з цього приводу. Хоча ситуація, як на мене, досить дивна. Виконавча служба заарештувала його картковий рахунок за поданням Нацполіції. Ніколи не здогадаєтесь за що. Він є директором клініки. Клініка не сплатила штраф за машини швидкої допомоги, які перевищивши встановлену по місту швидкість руху(!), попали на фотокамери. Швидких у нас багато, тому й актів багато. Десятки за рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Віктор передзвонив своєму колезі в Добробут, каже, та ж історія. Цікаво, свої машини вони теж штрафують за перевищення швидкості, чи тільки ті, що за горілкою їдуть?