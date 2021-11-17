Кияни масово створюють петиції та готують протест проти підвищення цін на транспорт

Станом на 17 листопада кияни створили 3 петиції проти підвищення цін на проїзд у міському транспорті. Також місцева організація "Соціальний рух" оголосила про протест під стінами КМДА.

Організація "Соціальний рух" вважає підвищення цін у транспорті безпідставним. На протест люди планують вийти 19 листопада.

До теми Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

Кияни кажуть, що це дорого

Люди звертаються до міського голови та депутатів з проханням не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті.

Кияни створили три петиції, де наголошують на тому, що 20 гривень – це дуже дорого. Студентам та людям з мінімальною зарплатою на проїзд не вистачатиме.

Поїздка туди і назад обійдеться в 40 гривень. Для студентів ,школярів , пенсіонерів та людей які мають заробіток 8000-10000 грн це 800 грн на місяць!

– зазначає в петиції Валерія Камельчук.



Кияни виступають проти підвищення цін у транспорті / Скриншот електронної петиції

"Ні – проїзду за 20-ку"

Організація "Соціальний рух" закликає місцевих жителів приєднатися до протесту "Ні –проїзду за 20-ку". Акцію планують провести 19 листопада, о 13.00.

Активісти вважають, що "підвищення цін на метро і тролейбуси до 20 гривень – це цинічний удар по добробуту населення. Також кияни додають, що для таких кроків немає жодних економічних і соціальних передумов.

Вимоги до міської влади:

Відмова від ідеї підвищення цін на проїзд у міському транспорті з 1 січня 2022 року.

Впровадження "Відкритої бухгалтерії" й аудиту Київпастрансу та Київського метрополітену.

Належне фінансування громадського транспорту з бюджету замість ідеї "прибутковості" комунальних установ.

Нова ціна за проїзд у Києві

З 1 січня в Києві можуть підвищити ціни за проїзд у громадському транспорті. Разовий квиток коштуватиме 20 гривень.

Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (при купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (при купівлі 1 – 9 поїздок).