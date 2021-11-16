Нові тарифи пропонують встановити 1 січня. У КМДА кажуть, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Про це повідомили 16 листопада.

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Якою буде вартість проїзду в Києві з 1 січня

Ціни за проїзд підвищать у всіх видах транспорту: метро, трамваї, тролейбусі та автобусі.

Разовий квиток коштуватиме 20 гривень

Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (при купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного.



Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Зверніть увагу! Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні й користуватися транспортом за старими цінами .

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