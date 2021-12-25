Киянин підпалив авто коханця своєї колишньої дружини та залишив їм квіти

У Києві чоловік вирішив помститися співмешканцю його колишньої дружини і підпалити його автомобіль. Через годину правоохоронці його затримали.

Столичний "романтик" вирішив підкласти каністру, яка диміла, під автомобіль співмешканця ексдружини, а на капоті залишити букет троянд. На щастя, власник автівки помітив це і встиг відігнати свій транспортний засіб від каністри.

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Чоловіку загрожує серйозний термін

Власник автомобіля швидко погасив каністру, яка власне і палала. Завдяки цьому автівка не постраждала.



Каністра, яку чоловік залишив під автомобілем

Власник автівки викликав правоохоронців, які вже за годину затримали власника палія. Ним виявився 31-річний чоловік, який напередодні розлучився зі співмешканкою власника автомобіля.

За замах на підпал чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.

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