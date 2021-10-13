Киянин загинув у пожежі через несправну пральну машинку: фото з місця трагедії

У Голосіївському районі Києва уночі 12 жовтня трапилася смертельна пожежа. В одній з квартир на проспекті Науки, 18 загинув чоловік 1941 року народження.

Рятувальники виявили його під час гасіння вогню. Виклик їм надійшов о 22:46. За пів години полум'я вдалося приборкати, але чоловік, на жаль, вже був мертвим.

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Загорілася машинка

Пожежа спалахнула на третьому поверсі 9-поверхівки. У ванній пенсіонера зайнялася пральна машинка. Згодом вогонь перекинувся і на коридор. На виклик негайно прибули чотири екіпажі з 15 рятувальниками.



Чоловік намагався вийти із задимленої квартири, але не встиг / Фото "Магноліїї-ТВ"

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Вогнеборці повністю загасили пожежу на площі 5 квадратних метрів о 23:12, втім врятувати господаря квартири їм не вдалося. Тіло чоловіка лежало в напрямку руху до виходу з помешкання.

Жертва пожежі у Гідропарку: схоже

Під час гасіння пожежі у Гідропарку 22 вересня рятувальники також виявили тіло людини. Воно лежало у металевому вагончику, який спалахнув.

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло людини

12 жовтня о 22:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Науки, 18, що у Голосіївському районі столиці.

По прибуттю на місце найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вона спалахнула в одній із квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири. Вогнеборці одразу ж взялися за гасіння пожежі.

Під час гасіння займання рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік лежав у напрямку руху до виходу з квартири.

О 23:07 бійці локалізували пожежу на площі 5 квадратних метрів, а о 23:12 – ліквідували.

На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки й близько 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Остаточну причину пожежі та обставини смерті людини будуть встановлювати правоохоронці.