Киянин застрелив кохану та сказав, що вони "розважались"

Правоохоронці затримали киянина, який застрелив свою кохану. Він сказав, що вони були п'яні та просто "розважалися".

Трагедія трапилася ще ввечері 6 лютого. А про затримання 43-річного підозрюваного розповіли вже наступного дня.

Ця подія Грався зброєю: у Києві чоловік випадково вбив жінку



Чоловік, якого затримали за вбивство / Фото Нацполіції

Потерпілу намагалися врятувати

До правоохоронців цей чоловік звернувся самотужки. Він сказав, що випадково поранив свою 37-річну цивільну дружину. На місце негайно виїхали не лише слідчі поліції, а й швидка.



Слідчий працює на місці трагедії / Фото Нацполіції

Проте лікарі в цій ситуації вже були безсилі. Жінка померла в момент, коли їй надавали першу медичну допомогу. Правоохоронці вилучили пістолет і затримали підозрюваного.



Травматичний пістолет, з якого вбили жінку / Фото Нацполіції

Слідчі встановили, що чоловік з жінкою випивали алкоголь і вирішили розважитися за допомогою зброї. Зловмисник приставив травматичний пістолет до голови коханої та вистрілив у потилицю.

Що загрожує затриманому

Правоохоронці розслідують трагедію за статтею про умисне вбивство. Якщо вину чоловіка зможуть довести, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

У поліції розповіли деталі вбивства жінки: дивіться відео

Інша подія нещодавно

29 січня повідомили про моторошне подвійне вбивство, яке сталося на Київщині. Жертвами злочину стало подружжя, яке приїхало з Волинської області.

Подія набула розголосу та на місце трагедії приїхав начальник регіонального управління поліції. Спершу слідчі повідомляли, що це могло бути замовним вбивством.

