У Києві з 28 березня відключать опалення
27 березня 2022 , 12:54Читать новость на русском
Джерело:КМВА
Відповідне розпорядження опублікували на сайті КМВА. Воно передбачає, що опалювальний сезон у місті припинять у понеділок, 28 березня.
Як зазначається у документі, стосуватиметься це житлового фонду й об'єктів соціальної інфраструктури. Для них опалювальний сезон завершиться уже 28 березня.
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Установи в ручному режимі зможуть завершити опалювальний сезон
Для цього у КМВА пропонують керівникам скеровувати письмові заяви до адміністрації. Мовиться про відімкнення від тепла:
- закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту,
- дошкільної та загальної середньої освіти,
- а також соціально-медичні установи.
Контролювати відключення опалення будуть заступники голови КМВА.
Розпорядження про завершення опалювального сезону підписав Микола Жирнов, начальник Київської міської військової адміністрації.
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