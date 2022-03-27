У Києві з 28 березня відключать опалення

Відповідне розпорядження опублікували на сайті КМВА. Воно передбачає, що опалювальний сезон у місті припинять у понеділок, 28 березня.

Як зазначається у документі, стосуватиметься це житлового фонду й об'єктів соціальної інфраструктури. Для них опалювальний сезон завершиться уже 28 березня.

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Установи в ручному режимі зможуть завершити опалювальний сезон

Для цього у КМВА пропонують керівникам скеровувати письмові заяви до адміністрації. Мовиться про відімкнення від тепла:

закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту,

дошкільної та загальної середньої освіти,

а також соціально-медичні установи.

Контролювати відключення опалення будуть заступники голови КМВА.

Розпорядження про завершення опалювального сезону підписав Микола Жирнов, начальник Київської міської військової адміністрації.

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