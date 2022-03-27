Как отмечается в документе, это касается жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры. Для них отопительный сезон завершится уже 28 марта.

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Заведения смогут завершить отопительный сезон в ручном режиме

Для этого в КГВА предлагают руководителям отправлять письменные заявления в администрацию. Речь об отключении от тепла:

заведений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,

дошкольного и общего среднего образования,

а также социально-медицинские учреждения.

Контролировать отключение отопления будут заместители главы КГВА.

Распоряжение о завершении отопительного сезона подписал Николай Жирнов, начальник Киевской городской военной администрации.