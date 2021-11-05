У Києві стався збій у русі громадського транспорту, чиновники ввели оперативне положення

Внаслідок посилення карантинних обмежень у Києві попри те, що трафік у місті мав би зменшитись, все сталося навпаки. Нещеплені жителі столиці почали більше користуватися власним транспортом та таксі, аби тільки дістатися на роботу.

5 листопада через надзвичайний наплив машин на Троєщині працівникам Київпастрансу довелося звертатися до поліції. За попередніми даними, водії-порушники масово почали виїжджати на смуги для руху громадського транспорту та утворили там величезний затор.

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Через це автобуси та тролейбуси фізично не можуть проїхати та рухаються з відхиленням від розкладу.

Який громадський транспорт Києва рухається хаотично

Як зазначили посадовці, внаслідок дуже серйозного завантаження проспекту Маяковського, бульвару Перова та проспекту Шухевича затримуються рухи:

автобусів № 21, 73, 100, 101, 114;

тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Чиновники кажуть, що викликали на місце події поліцію, аби правоохоронці посприяли можливості розблокування нормального руху комунального транспорту.

Крім того, керівники Київпастрансу ввели оперативне положення №4, яке передбачає рух транспорту без дотримання ним розакладу.