У Києві через ремонтні роботи зупинився рух Південним мостом: утворився 8-кілометровий затор

Перший день обмеження руху одним з головних мостів Києва ознаменувався появою вкрай масштабних заторів. Через відсутність можливості проїзду двома смугами на Південному мості корки скували проїзд майже всією лівобережною частиною столиці.

Як тільки ремонтники перекрили ділянку дороги на мості, його пропускна здатність значно знизилася. Тому в годину пік затор тягнувся аж до станції метро "Бориспільська".

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Оскільки варіантів швидко дістатися центру мешканці Позняків, Осокорків та Харківського масиву, а також Борисполя та прилеглих населених пунктів не було, автомобілісти намагалися скористатися іншими мостами.

Ремонт триватиме до 1 жовтня

За даними Київавтодору, роботи з ремонту деформаційних швів почалися ще 24 серпня. Однак місто було фактично пустим, тому кияни незручностей не помітили.

Втім, вже 26 серпня стався транспортний колапс. Спочатку – через години пік, а згодом – через величезну кількість фур.

Крім того, затори утворилися на всіх дорогах на під'їзді до Дарницького мосту.



Рух Південним мостом уповільнюють фури / Фото dtp.kiev.ua

Наразі єдині не заблоковані смуги для руху на Південному мості фактично зайняли вантажівки, які рухаються дуже повільно. Довжина затору, згідно з даними Google maps, перевищує 8 кілометрів.

Закінчити ремонт деформаційних швів комунальники планують лише 1 жовтня. То ж, до погіршення транспортної ситуації жителям Лівого берега, судячи з усього, доведеться звикати.

Дивіться відео жахливого затору у Києві на Південному мості: