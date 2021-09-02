У Києві чоловік приревнував свої колишню дружину і підпалив авто її співмешканця

На вулиці 9-го травня в Києві 51-річний чоловік підпалив авто свого "суперника". Він приревнував колишню дружину до її співмешканця і вирішив помститися. Поліцейські розшукали чоловіка і затримали його. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські знайшли чоловіка через годину після підпалу. Відомо, що горіло Audi. Про інцидент повідомили 1 вересня.

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Приревнував колишню дружину

Повідомлення про займання авто надійшло у поліцію. На місце швидко приїхали рятувальники і загасили пожежу. Поліцейські в той час обшукали територію і дослідили записи з камер в авто. Опісля вони зрозуміли, що авто хтось підпалив.

Потерпілий розповів, що до злочину може бути причетний колишній чоловік його співмешканки. Правоохоронці швидко знайшли ймовірного злочинця і обшукали його дім. Там вони знайшли пляшку, ймовірно, з-під бензину. Поліцейські вилучили її і відправили на експертизу.



У будинку зловмисника знайшли пляшку, ймовірно, з бензином / Фото Нацполіції Києва

Затриманий зізнався, що авто підпалив він. Зробив це через ревнощі до колишньої дружини.

Що загрожує зловмиснику

Чоловіка затримали через умисне пошкодження майна Якщо його провину доведуть, то підозрюваному може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.



51-річного чоловіка затримали за умисне пошкодження авто / Фото Нацполіції Києва

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. На місці працювали поліцейські Святошинського управління поліції під керівництвом прокуратури. Тривають слідчі дії.