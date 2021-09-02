Полицейские нашли мужчину через час после поджога. Известно, что горело Audi. Об инциденте сообщили 1 сентября.

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Приревновал бывшую жену

Сообщение о возгорании авто поступило в полицию. На место быстро приехали спасатели и потушили пожар. Полицейские в то время обыскали территорию и исследовали записи с камер в авто. После они поняли, что авто кто-то поджег.

Потерпевший рассказал, что к преступлению может быть причастен бывший муж его сожительницы. Правоохранители быстро нашли предполагаемого преступника и обыскали его дом. Там они нашли бутылку, вероятно, из-под бензина. Полицейские изъяли ее и отправили на экспертизу.



В доме злоумышленника нашли бутылку, вероятно, с бензином / Фото Нацполиции Киева

Задержанный признался, что авто поджег он. Сделал это из ревности к бывшей жене.

Что грозит злоумышленнику

Мужчину задержали из-за умышленного повреждения имущества, если его вину докажут, то подозреваемому может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.



51-летнего мужчину задержали за умышленное повреждение авто / Фото Нацполиции Києва

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. На месте работали полицейские Святошинского управления полиции под руководством прокуратуры. Продолжаются следственные действия.