У Києві чоловік розбещував 8-річну дівчинку в шкільному туалеті

До поліції звернулась киянка. Вона розповіла, що невідомий чоловік у школі розбещував її 8-річну доньку.

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Використовуючи камери відеоспостереження, правоохоронці менш ніж за добу встановили особу нападника. Про це розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала.

Зловмисник залякував дитину

Поліція опитала дівчинку та свідків. З'ясували, що під час перерви школярка зайшла до вбиральні, де був невідомий. Той став залякувати дитину та розбещувати.

Учні старших класів почули крики дівчинки. Вони намагались затримати правопорушника, але той втік.

Чоловік хотів втекти з Києва

Правоохоронці одразу рушили на пошуки чоловіка. Його затримали на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався покинути столицю.

Чоловік був ув'язнений за розбещення дитини

Чоловік є жителем Києва, 1971 року народження. Раніше його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини. На початку вересня чоловік тільки вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

Поліція відкрила справу про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Киянину загрожує до 8 років в'язниці.



Чоловіка затримали / Фото Нацполіції