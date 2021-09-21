У Києві чоловік вдерся до салону краси та намагався вкрасти ноутбук
Джерело:поліція Києва
На Оболоні в Києві чоловік зламав замок у дверях і проник до салону краси. Там він намагався викрасти ноутбук і втекти. Охоронці вчасно помітили зловмисника.
Чоловік намагався пограбувати салон краси на вулиці Героїв Сталінграда. До поліції звернулись співробітники охорони, які помітили крадія.
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Взяв ноутбук і хотів утекти
Зловмисник зламав металеву решітку та замок до вхідних дверей приміщення. Тоді зайшов у салон і забрав зі столу ноутбук. Опісля чоловік намагався втекти з награбованим, але його помітили та зупинили охоронці.
Працівники охорони зателефонували в поліцію. На місце прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські затримали зловмисника і забрали в нього ноутбук.
Чоловік зламав замок, щоб проникнути до салону / Фото Нацполіції Києва
Що загрожує зловмисникові
Поліцейські відкрили кримінальне провадження через замах на грабіж. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.
Наразі зловмисникові оголосили про підозру у скоєнні злочину та передали справу до суду. Там йому мають обрати запобіжний захід.
Поліцейські затримали ймовірного крадія / Фото Нацполіції Києва